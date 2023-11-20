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20:43, 20 ноября 2023Ценности

Водонаева снялась в откровенном наряде на корабле

Фото: @alenavodonaeva

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева снялась в откровенном наряде на корабле во время отдыха в Стамбуле, Турция. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

41-летняя телеведущая предстала перед камерой, сидя на диване в каюте в атласном наряде молочного оттенка. Она надела рубашку и юбку, обнажавшую ее ноги, и корсет, подчеркивающий бюст. Также знаменитость примерила матросскую бескозырку.

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При этом она уложила волосы в хвост и выбрала в качестве украшения жемчужное ожерелье. Кроме того, во время фотосессии звезда красила губы красной помадой. «Живу на корабле», — подписала кадры Водонаева.

В октябре Алена Водонаева ответила на критику своих полуголых фото фразой «режим быдла». Ведущая выложила снимки, где предстала в стрингах и халате с запахом на спине, который обнажал ее ягодицы. Впоследствии она отметила, что сделала данные кадры для соцсетей в честь Хеллоуина и получила под ними написанные женщинами неприятные комментарии.

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      Карина Черных
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