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13:28, 20 ноября 2023Мир

Воспоминания Байдена о «былых временах» надоели молодым избирателям

WSJ: воспоминания Байдена о былых временах надоели молодым избирателям

Фото: Brittany Hosea-Small / Reuters

Воспоминания президента США Джо Байдена о «былых временах» и его речи о прошлом надоели молодым избирателям. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Байдена отделяет более 60 лет от поколения, которое проголосует впервые в 2024 году. Отмечается, что острая разница в возрасте представляет собой проблему для самого старого президента в истории Соединенных Штатов.

Газета обращает внимание, что во время своих выступлений политик в качестве примеров часто обращается к событиям далекого прошлого и рассказывает истории о людях, которых уже нет в живых и которые исчезли из поля зрения общественности.

По данным WSJ, в гипотетическом противостоянии Байдена и бывшего президента США Дональда Трампа, вероятного кандидата от республиканцев, 46 процентов избирателей в возрасте от 18 до 34 лет поддержали Трампа, а Байдена — 42 процента. Недавний опрос показал, что рейтинг одобрения Байдена упал до 31 процента среди избирателей в возрасте от 18 до 34 лет, и 70 процентов этих более молодых избирателей не одобрили действия президента в войне на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения главы Белого дома снизился до 40 процентов, так как большинство избирателей не поддерживают его подход к внешней политике и конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Байден впервые отстает от бывшего президента США Дональда Трампа в преддверии выборов в 2024 году.

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      Виктория Кондратьева
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