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13:26, 20 ноября 2023Забота о себе

Врач перечислил способы предотвратить развитие распространенного вида аллергии

Аллерголог Бережанский: при аллергии на холод могут возникать тошнота и судороги

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Аллергия на холод может проявиться при температуре +5 °С или в ветренную погоду, рассказал аллерголог-иммунолог Павел Бережанский. В комментарии для aif.ru врач перечислил симптомы этого распространенного вида аллергии и назвал основные способы предотвратить ее развитие.

По словам Бережанского, у человека с аллергией на холод сначала появляется краснота на коже, зуд и отек, затем — лихорадка, общая слабость, осиплость голоса. В особо тяжелых случаях могут возникнуть тошнота, шум в ушах, судороги, одышка, предупредил врач.

Холодовая крапивница с сыпью и жжением развивается не только на открытых частях тела, но даже на слизистых. При холодовом дерматите кожа на открытых участках трескается, шелушится и покрывается коркой

Павел Бережанскийаллерголог-иммунолог

Бережанский отметил, что чаще всего аллергия на холод встречается у детей. Врач объяснил это тем, что у детей тонкая кожа, кровоснабжение в ней идет быстрее, а на холоде происходит спазм капилляров, из-за чего начинается воспаление.

Также в зоне риска находятся те, у кого часто бывает герпес, пациенты с диабетом и заболеваниями щитовидной железы, с кариесом, а также недавно переболевшие ОРВИ.

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Снизить риск развития аллергии на холод можно несколькими способами, обнадежил врач. Первым делом он призвал одеваться по погоде и смазывать открытые участки тела защитным кремом. Также, по его словам, следует есть больше продуктов с витаминами Е (семечки, орехи), А (говяжья печень, сливочное масло, тыква), С (овощи, фрукты, ягоды) и РР (лосось, индейка). Кроме того, на пользу пойдет легкое местное закаливание, заключил аллерголог-иммунолог.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как правильно закаляться. По его словам, легкий температурный стресс действительно улучшает работу иммунной системы.

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      Алиса Дмитриева
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