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10:39, 20 ноября 2023Бывший СССР

ВС России ликвидировали штурмовую группу ВСУ под Донецком

Гагин: ВС России ликвидировали под Донецком штурмовую группу ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российская армия ликвидировала под Донецком штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшуюся вернуть потерянные позиции. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

«Несколько десятков украинских штурмовиков были просто брошены на утилизацию. Естественно, вся эта группа была уничтожена, спастись смогли не многие», — сказал он.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили 30 украинских бойцов, еще около 15 штурмовиков смогли отступить.

Ранее в сети появилось видео применения кассетных бомб РБК-500 в зоне специальной военной операции (СВО). Удары наносились по позициям войск Украины.

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      Алевтина Запольская
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