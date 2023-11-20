«Царьград»: аэродром в Херсонской области подвергся обстрелу из HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли аэродром в Херсонской области из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает «Царьград».

По факту проведенной противником атаки проводится проверка, для проведения экспертизы изъяты металлические фрагменты. Отмечается, что ВСУ подвергли аэродром обстрелу вечером в пятницу, 17 ноября. Противник ударил по комплексу инженерных сооружений тремя реактивными снарядами HIMARS. При этом удар по большей части пришел по гражданскому объекту, повреждения получил ангар с удобрениями.

Издание со ссылкой на источник подчеркивает, что в результате атаки есть повреждения гражданских самолетов. Среди мирного населения никто не пострадал.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ обстреляли ракетами Скадовск. Одна из ракет попала в частный сектор. Вторую удалось сбить с помощью средств противовоздушной обороны. По данным регионального Минздрава, госпитализировано 11 жителей. Они попали в больницы региона с ранениями и травмами различной степени тяжести.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.