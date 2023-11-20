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09:34, 20 ноября 2023Из жизни

228-килограммовая женщина сбросила 146 килограммов после потери отца

The Sun: 228-килограммовая жительница Австралии сбросила 146 килограммов

Фото: Unsplash

Жительница Австралии сбросила 146 килограммов за пять лет благодаря изменению диеты и спорту. Об этом сообщает The Sun.

34-летняя Джессика Ферро из города Мельбурн, штат Виктория, в прошлом весила 228 килограммов. По словам женщины, она ежедневно и в больших количествах ела фастфуд, сладости и снеки. Из-за лишнего веса у нее появились проблемы со здоровьем: повышенное кровяное давление, затрудненное дыхание и боли в спине и суставах. Ферро призналась, что ненавидела свое тело и находилась в тревожном состоянии и депрессии. Она ломала мебель и не помещалась в креслах самолета из-за слишком большого веса, а также получала в свой адрес оскорбления от мужчин.

Женщина рассказала, что отправной точкой к похудению стала потеря отца. У мужчины тоже была высокая степень ожирения, из-за чего у него случился сердечный приступ. По словам Ферро, ее отец не употреблял алкоголь и не курил, однако, как и она, постоянно питался фастфудом и не следил за питанием. «Я не могу перестать думать, что если бы мой отец предпринимал меры по контролю высокого кровяного давления и веса, то он был бы сегодня здесь. Поэтому я поклялась, что с этого момента сделаю все возможное, чтобы стать самой здоровой и лучшей версией себя», — вспоминает Ферро.

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Чтобы перестать много есть, она решилась на операцию по шунтированию желудка. После хирургического вмешательства австралийка начала терять лишний вес и перенесла операцию по удалению обвисшей кожи. Помимо этого, Ферро отказалась от высококалорийной еды, заменив ее на пищу с высоким содержанием белка, овощи и низкокалорийные закуски. Женщина также начала регулярно заниматься спортом.

За пять лет здорового образа жизни ей удалось избавиться от 146 килограммов лишнего веса. Ферро заявила, что после похудения стала активной, уверенной в себе и счастливой женщиной. «Теперь я гораздо больше ценю свою жизнь и не могу описать, насколько сильно я изменилась по сравнению со своей прошлой версией», — говорит она.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

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      Алиса Удовик
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