Американский телеканал высмеял Байдена

Fox News опубликовал карикатуру на Байдена, высмеяв его возраст

Американский телеканал Fox News высмеял возраст президента страны Джо Байдена с помощью карикатуры. Она опубликована на сайте издания.

На изображении политик стоит в своем кабинете и смотрит в окно. «Мне, может, и 81 год, но я полностью способен справляться со своей работой», — говорит он. Находящаяся за его спиной сотрудница отвечает ему: «Я здесь, господин президент».

Ранее Байден ответил на критику его возраста, подчеркнув, что с годами он становится мудрее. По словам президента, он выполнял свои обязанности «дольше, чем кто-либо» и намерен продолжать и дальше это делать.