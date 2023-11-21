Азербайджан осудил Сенат США за поддержку армян

Парламент Азербайджана осудил Сенат США за принятие акта защиты армян

Парламент Азербайджана осудил принятие Сенатом США акта защиты армян и назвал его ударом по двусторонним отношениям. Заявление Баку передает агентство «Интерфакс».

«Милли Меджлис (парламент республики — прим. «Ленты.ру») решительно отвергает принятый в Сенате США акт против Азербайджана и считает его серьезным ударом по двусторонним отношениям. Это создает серьезное препятствие усилиям по установлению мира в регионе», — говорится в тексте заявления.

В Баку утверждают, что Вашингтон потерял авторитет в Азербайджане, а внешняя политика США на Ближнем Востоке и в Афганистане потерпела полный крах. Кроме того, парламент назвал Вашингтон виновным в обострении палестино-израильского конфликта.

Ранее помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев призвал Ереван перестать искать основу для мира в Вашингтоне.