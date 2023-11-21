БПЛА самолетного типа сбит над российским регионом

Губернатор Богомаз: украинский беспилотник сбит в Брянской области

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Дрон принадлежал к классу беспилотников самолетного типа, уточнил губернатор. Он был уничтожен средствами радиоэлектронной борьбы, сказал Богомаз.

В результате уничтожения БПЛА никто не пострадал, разрушений на земле также не последовало. «Оперативные службы работают на месте», — добавил губернатор и поблагодарил военнослужащих за отражение атаки.

Позднее Минобороны в официальном Telegram-канале министерства подтвердило перехват беспилотника над Брянской областью. Это произошло около 6:00 мск, уточнили там.

Вечером 20 ноября об уничтожении украинского беспилотника сообщили в Орловской области. Власти региона уточнили, что пострадавших и разрушений нет.