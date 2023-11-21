Британские депутаты пожаловались на крыс, сырость и плесень в домах военных

ES: депутаты Британии пожаловались на крыс, сырость и плесень в домах военных

Депутаты британского парламента пожаловались заместителю министра обороны страны Джеймсу Картлиджу на крыс, плесень и сырость в домах военнослужащих. Об этом сообщила газета Evening Standard.

Член Либерально-демократической партии Хелен Морган отметила, что один из ее избирателей живет в «кишащем крысами жилье» в казарме в Шропшире.

Депутат от Лейбористской партии Крис Элмор заявил, что в прошлом году было выявлено заражение черной плесенью более чем в пяти тысячах домов военных. Год спустя, по его словам, та же самая проблема наблюдается «у слишком большого числа» военнослужащих и их семей.

Газета отмечает, что замминистра обороны пообещал выделение дополнительного финансирования на улучшение качества жилья со стороны правительства. Картлидж заверил, что в 60 процентах нуждающихся в ремонте домов будут проведены работы по борьбе с плесенью и сыростью.

Ранее Daily Mail писала, что пассажиры метро в Лондоне начали ездить стоя, опасаясь клопов на сиденьях, которые фанаты регби могут привезти массового выезда на четвертьфинал кубка мира во Франции, страдающей от этих насекомых.