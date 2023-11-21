Дело Треповой рассмотрят до конца 2023 года

Суд планирует рассмотреть дело Дарьи Треповой до конца 2023 года

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге планирует рассмотреть дело обвиняемой в терроризме россиянки Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным суда, такой срок установлен на случай, если не произойдет непредвиденных обстоятельств, например болезнь участников процесса. Отмечается, что часть потерпевших подала иски о возмещении вреда. Общая сумма исков составила два миллиона рублей.

Государственный обвинитель находится под госзащитой из-за резонанса уголовного дела и его террористической направленности.

Теракт по указанию украинских кураторов против военкора был совершен 2 апреля в одном из кафе Петербурга. По версии следствия, обвиняемую Трепову снабдили поддельным водительским удостоверением на имя реально существующей студентки и отправили на встречу с Татарским со статуэткой, начиненной взрывчаткой. В результате взрыва корреспондент не выжил, а еще 52 человека получили ранения.