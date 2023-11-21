Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:41, 21 ноября 2023Ценности

Дженнифер Лопес пришла в ресторан с сумкой за 3,7 миллиона рублей

Фото: BACKGRID / Legion-media.ru

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес пришла в ресторан The Ivy с сумкой за миллионы рублей. Об этом сообщает Page Six.

Папарацци запечатлели знаменитость в компании супруга, актера Бена Аффлека, и детей в Беверли-Хиллз, Калифорния. Так, для семейного вечера поп-исполнительница выбрала фиолетово-золотое платье Burberry, кожаный пояс Valentino и замшевые сапоги. Кроме того, она взяла с собой сумку Grizzly Hermès Birkin, стоимость которой составляет 42,5 тысячи долларов (около 3,7 миллиона рублей).

Фото: The Hollywood JR / Spot / BACKGRID / Legion-media.ru

Аффлек оделся в белый свитшот, черные джинсы и красно-белые кроссовки Nike. При этом серое пальто он держал в руках.

Ранее барбадосская певица Рианна вышла в свет с роскошным аксессуаром на ноге за миллионы рублей. Исполнительница появилась на Гран-при «Формулы-1» в Лас-Вегасе в кожаной куртке, худи на молнии и атласных черных легинсах, переходящих в заостренные сапоги. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость надела на левую ногу часы Jacob & Co, украшенные бриллиантами общим весом 70 карат. Отмечается, что стоимость данного изделия составляет 400 тысяч долларов (около 35 миллионов рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Страны Запада призывают Зеленского начать переговоры с Россией. Что на это отвечают на Украине?

      Зеленский встретился с Санду

      Модель назвала способ накачать пресс на кровати

      Российский полицейский пострадал из-за поджога отдела МВД

      Суд отказал Дмитрию Муратову в исключении из реестра иноагентов

      Медведев четыре раза оскорбил Зеленского в посте из шести предложений

      Россиянам предложили злиться и раздражаться «на весь двор»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости