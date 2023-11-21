Дженнифер Лопес пришла в ресторан с сумкой за 3,7 миллиона рублей

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес пришла в ресторан The Ivy с сумкой за миллионы рублей. Об этом сообщает Page Six.

Папарацци запечатлели знаменитость в компании супруга, актера Бена Аффлека, и детей в Беверли-Хиллз, Калифорния. Так, для семейного вечера поп-исполнительница выбрала фиолетово-золотое платье Burberry, кожаный пояс Valentino и замшевые сапоги. Кроме того, она взяла с собой сумку Grizzly Hermès Birkin, стоимость которой составляет 42,5 тысячи долларов (около 3,7 миллиона рублей).

Фото: The Hollywood JR / Spot / BACKGRID / Legion-media.ru

Аффлек оделся в белый свитшот, черные джинсы и красно-белые кроссовки Nike. При этом серое пальто он держал в руках.

Ранее барбадосская певица Рианна вышла в свет с роскошным аксессуаром на ноге за миллионы рублей. Исполнительница появилась на Гран-при «Формулы-1» в Лас-Вегасе в кожаной куртке, худи на молнии и атласных черных легинсах, переходящих в заостренные сапоги. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость надела на левую ногу часы Jacob & Co, украшенные бриллиантами общим весом 70 карат. Отмечается, что стоимость данного изделия составляет 400 тысяч долларов (около 35 миллионов рублей).