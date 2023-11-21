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21:12, 21 ноября 2023Интернет и СМИ

Европарламент «признал» Крым частью России

Европарламент включил Крым в Россию на карте

Фото: Reuters

Европейский парламент (ЕП) опубликовал карту, на которой Крым включен в состав России. На это обратило внимание украинское издание «Страна.ua» и опубликовало фрагмент карты в своем Telegram-канале.

Когда пользователи сети заметили, что полуостров отмечен как российская территория, публикацию удалили, говорится в материале издания. Позже Европарламент опубликовал пост с извинениями.

«Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Мы сожалеем о допущенной оплошности», — говорится в сообщении. Также ЕП пообещал опубликовать исправленную версию карты.

Ранее крымский сенатор рассказал о реакции жителей полуострова на начало Майдана. По словам члена международного комитета Совфеда Сергя Цекова, жители полуострова понимали, что за Майданом стоят западные спецслужбы. По словам сенатора, во время вспыхнувших протестов в Киеве крымчане поняли, что украинская власть не удержится.

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      Екатерина Подвигина
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