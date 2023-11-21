Глава Минобороны США записал обращение на пустой площади в центре Киева

Глава Пентагона Остин записал обращение на пустой площади в центре Киева

Министр обороны США Ллойд Остин записал обращение на пустой площади в центре Киева на фоне храма. Видео его выступления опубликовано на сайте оборонного ведомства США.

Глава Пентагона в своем выступлении подчеркнул важность украинского конфликта «для свободного мира» и демократии. «Мы сплотили союзников и партнеров, чтобы противостоять России и достичь прогресса на пути к светлому будущему, потому что именно в этом заключается американское лидерство», — подчеркнул он.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин, находящийся в визитом в Киеве, предупредил президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии у США «волшебной палочки», которая помогла бы ему в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя зависят от их способности использовать различные виды поставляемых западными странами вооружений для достижения нужного эффекта.

