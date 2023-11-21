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08:43, 21 ноября 2023Мир

ХАМАС не предоставил информацию о судьбе 240 удерживаемых в Газе заложников

NYT: нет никаких доказательств жизни 240 удерживаемых ХАМАС в Газе заложников

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Нет никакой информации о судьбе почти 240 израильских заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как сообщает издание, ХАМАС не предоставил никаких доказательств жизни удерживаемых лиц, или того, что их кормят и дают лекарства. По словам семей заложников, незнание почти невыносимо и заставляет их отчаянно нуждаться в информации в тот момент, когда циркулируют сообщения о возможной сделке по освобождению некоторых женщин и детей.

Из-за шести недель, проведенных в неведении, семьи разочаровались в организациях по оказанию помощи, включая Красный Крест, который утверждает, что ХАМАС отказался дать работникам КК разрешение на встречу с заложниками.

Однако в штаб-квартире Международного комитета Красного Креста в Женеве настаивают, что они делают все возможное — публично и за кулисами — для переговоров с ХАМАС. «Мы не пуленепробиваемые, и мы не можем без разрешения войти в зону конфликта на враждебной территории — подойти к группе людей, наверняка с оружием, которое они будут использовать, и потребовать, чтобы нас впустили внутрь», — объяснил представитель Красного Креста Джейсон Страциузо.

Ранее официальный представитель ХАМАС Иззат эль-Решик заявил, что Катар объявит детали предстоящей сделки по заложникам в ближайшие часы. По его словам, соглашение будет включать освобождение израильских женщин и детей в обмен на освобождение палестинских детей и женщин, находящихся в оккупационных тюрьмах.

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      Дарья Балацкая
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