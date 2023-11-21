Известный российский блогер умер в 37 лет. Он пил много энергетиков и мало спал

Известный российский блогер-дальнобойщик Николай Галенко умер в 37 лет

Блогер-дальнобойщик из Тюмени Николай Галенко, известный как КАЛЯН86, умер на 38-м году жизни.

«К большому сожалению, Николая больше нет», — говорится в публикации в его Telegram-канале.

Точная причина смерти Галенко неизвестна

В канале отмечается, что причиной смерти блогера стала остановка сердца. Как пишут его друзья, Галенко пил много энергетических напитков и мало спал.

При этом его коллега и друг Богдан Тунский, выступающий под ником Дальнобой 596, призвал в видео, опубликованном 20 ноября, не делать поспешных выводов, так как вскрытия еще не было.

Не делайте поспешных выводов, еще не было вскрытия. Какую ересь вы несете, остановка сердца, энергетика напился... Нет человека Богдан Тунский (Дальнобой 596) автоблогер

Также он сообщил, что тело Галенко обнаружили двое его приятелей. Им пришлось взломать дверь квартиры.

Перед этим, как отмечается, блогер несколько дней не выходил на связь.

Да, действительно, КАЛЯН86 ушел в последний рейс, наш коллега... Я его знал очень хорошо. Он мне был больше, чем друг. Братишка, спи спокойно! Богдан Тунский (Дальнобой 596) автоблогер

Провожать Галенко в последний путь планируют в Тюмени. У него остались мать, брат и сестра.

КАЛЯН86 рассказывал о буднях дальнобойщиков

Николай Галенко родился в поселке Боровский Тюменской области. Начал работать водителем в 18 лет. Окончив школу, поехал жить в столицу региона — Тюмень, затем перебрался в Санкт-Петербург.

Первое видео на своем YouTube-канале блогер опубликовал 15 января 2015 года. Водитель показал, как едет на фуре по встречной полосе заснеженной трассы в тяжелых условиях.

Фото: страница Николая Николаева во «ВКонтакте»

Активно вести канал Галенко начал в 2016 году. Блогер делал обзоры на грузовики и рассказывал о своей жизни, давал советы начинающим водителям, показывал природу России.

Снимать видеоролики мне предложил мой друг Михаил. В то время мы даже не думали о том, что сейчас я имею. Все по-простому и по сути. А сейчас это уже как привычка, от которой никуда не уйти! Мне это нравится, я этим вдохновляюсь Николай Галенко (КАЛЯН86) автоблогер

Первое время ролики тюменца в среднем набирали от 50 до 200 тысяч просмотров. Самое популярное видео КАЛЯНА86 набрало 12 миллионов просмотров. Ему удалось снять ДТП в Уральских горах на трассе М-5.

Этот человек внес в дальнобойный контент огромный вклад. Каждый второй из нас, насмотревшись Коляна, начали снимать свои видео Богдан Тунский (Дальнобой 596) автоблогер

Отмечается также, что Галенко стал первым блогером-дальнобойщиком, и многие, посмотрев его контент, даже копировали стиль КАЛЯНА86 и завели свои каналы.

На YouTube-канале блогера сейчас насчитывается 663 тысячи подписчиков, на странице во «Вконтакте» — 41,5 тысячи подписчиков.