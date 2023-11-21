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12:15, 21 ноября 2023Интернет и СМИ

Известный российский блогер умер на 38-м году жизни

Известный российский блогер-дальнобойщик Галенко умер в 37 лет

Кадр: «КАЛЯН86» / YouTube

Известный российский блогер-дальнобойщик из Тюмени Николай Галенко, известный как КАЛЯН86, умер на 38-м году жизни. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«К большому сожалению Николая больше нет (...) Покойся с миром, Коля, ты ушел в последний рейс», — говорится в сообщении.

В сообщении Telegram отметили, что причиной смерти Галенко стала остановка сердца.

Однако в публикации во «ВКонтакте» его знакомый заявил, что невозможно говорить о точной причине смерти. «Люди, не делайте поспешные выводы. Еще не было вскрытия», — заключил его друг.

Блогер Галенко создал свой канал на YouTube в 2015 году. Он выпускал видео, посвященные будням дальнобойщика. На его страницу на видеохостинге подписано 663 тысячи пользователей, на Telegram-канал — 3 тысячи человек.

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