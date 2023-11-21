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12:32, 21 ноября 2023Ценности

Кендалл Дженнер снялась полуголой для модного бренда

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Американская модель Кендалл Дженнер снялась полуголой для рекламы модного бренда Calvin Klein. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, на одном размещенном фото 28-летняя манекенщица запечатлена позирующей на диване в комплекте нижнего белья черного цвета. На другом снимке девушка предстала перед камерой в пиджаке нараспашку и расстегнутых брюках. Видно, что на время съемки она решила отказаться от бюстгальтера.

Поклонники восхитились фотосессией знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более трех миллионов лайков. «Самая горячая девушка на свете», «Красотка», «Очень горячо», «Невероятные кадры», «Какая прекрасная девушка», — высказывались они.

Ранее Кендалл Дженнер также снялась топлес в рекламе праздничной коллекции французского бренда одежды Jacquemus. Тогда манекенщица позировала, лежа на диване в белых трусах V-образной формы и красном колпаке с белой оторочкой из искусственного меха. При этом она прикрывала обнаженную грудь руками.

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      Мария Винар
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