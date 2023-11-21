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18:58, 21 ноября 2023Силовые структуры

Командира батареи «Азова» заочно приговорили к 25 годам за выстрелы в дома

В ДНР суд приговорил к 25 годам командира батареи «Азова» за выстрелы в дома

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 25 годам колонии строгого режима командира минометной батареи бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) майора Арсена Дмытрыка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Он признан виновным по части 3 статьи 30, пунктам «а», «е», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы»), части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом, повлекшее причинение значительного ущерба») УК РФ.

По версии следствия, с 27 февраля по 13 марта 2022 года по приказам Дмытрыка шел обстрел из миномета по жилым домам и социально значимым объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Сартана, Калиновка и Талаковка. В результате пять домов получили значительные повреждения и были разрушены. Их жильцы не пострадали, поскольку успели укрыться в подвалах.

Ранее три боевика «Азова» получили сроки за обстрел из миномета жителей Мариуполя.

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      Варвара Митина
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