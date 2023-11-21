Кредитный пыл россиян охладили

РБК: средний лимит по выданным кредитным картам в РФ упал до 104,4 тысячи рублей

По итогам октября 2023 года средний лимит по выданным кредитным картам в России упал на четыре процента в сравнении с сентябрьским показателем и сократился до 104,4 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков «Скоринг бюро».

Падение оказалось самым значительным с марта 2022 года. В разгар кризиса средний чек в сегменте кредиток «просел» на 20,9 процента и снизился до 66,8 тысячи рублей. Однако в дальнейшем показатель стал расти и к концу прошлого года приблизился к отметке в 100 тысяч рублей, а потом преодолел этот уровень.

Аналитики бюро кредитных историй уточнили, что в октябре 2023 года упал не только средний лимит по кредитным картам, но и суммарные объемы выдач. При этом тенденция продолжается не первый месяц. Если в сентябре российские банки одобрили гражданам 2,25 миллиона кредитных карт (минус 10,7 процента к уровню августа), то в октябре показатель упал еще 1,5 процента — до 2,2 миллиона штук. В денежном выражении объемы выдач кредиток в сентябре сократились на 7,7 процента, до 245 миллиардов рублей, в октябре — на 5,4 процента, до 231,7 миллиарда рублей.

В первой половине мая директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов сообщил, что в России к тому времени насчитывалось в общей сложности более 12 миллионов должников. По его словам, ситуация со сбором кредитной задолженности стала «суперкрайне актуальной проблемой».

По данным Банка России, портфель займов микрофинансовых организаций в 2022 году достиг рекордных 364 миллиардов рублей. В то же время 35 процентов от этой суммы составили займы, просроченные более чем на 90 дней.