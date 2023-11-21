Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:34, 21 ноября 2023Экономика

Кредитный пыл россиян охладили

РБК: средний лимит по выданным кредитным картам в РФ упал до 104,4 тысячи рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По итогам октября 2023 года средний лимит по выданным кредитным картам в России упал на четыре процента в сравнении с сентябрьским показателем и сократился до 104,4 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков «Скоринг бюро».

Падение оказалось самым значительным с марта 2022 года. В разгар кризиса средний чек в сегменте кредиток «просел» на 20,9 процента и снизился до 66,8 тысячи рублей. Однако в дальнейшем показатель стал расти и к концу прошлого года приблизился к отметке в 100 тысяч рублей, а потом преодолел этот уровень.

Материалы по теме:
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат. Почему это приведет к мировому кризису?
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат.Почему это приведет к мировому кризису?
22 марта 2023
Мир накрывает волна банкротств. Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Мир накрывает волна банкротств.Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
28 августа 2023

Аналитики бюро кредитных историй уточнили, что в октябре 2023 года упал не только средний лимит по кредитным картам, но и суммарные объемы выдач. При этом тенденция продолжается не первый месяц. Если в сентябре российские банки одобрили гражданам 2,25 миллиона кредитных карт (минус 10,7 процента к уровню августа), то в октябре показатель упал еще 1,5 процента — до 2,2 миллиона штук. В денежном выражении объемы выдач кредиток в сентябре сократились на 7,7 процента, до 245 миллиардов рублей, в октябре — на 5,4 процента, до 231,7 миллиарда рублей.

В первой половине мая директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов сообщил, что в России к тому времени насчитывалось в общей сложности более 12 миллионов должников. По его словам, ситуация со сбором кредитной задолженности стала «суперкрайне актуальной проблемой».

По данным Банка России, портфель займов микрофинансовых организаций в 2022 году достиг рекордных 364 миллиардов рублей. В то же время 35 процентов от этой суммы составили займы, просроченные более чем на 90 дней.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу раскрыл количество ракетных ударов за время спецоперации

      Шойгу сообщил о провале десантной операции ВСУ на херсонском направлении

      Назван наиболее вероятный сценарий конфликта России с НАТО

      Переговоры Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую

      Шойгу анонсировал открытие центров военной подготовки студентов во всех регионах

      Шойгу сообщил о множестве сдающихся в плен украинских военных

      Шойгу рассказал о сдерживании сил НАТО российскими кораблями

      Шойгу озвучил потери ВСУ за ноябрь

      Тысячу загадочных синих шариков вынесло на берег в одной стране

      Крымский сенатор рассказал о реакции жителей полуострова на начало Майдана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости