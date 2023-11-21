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17:44, 21 ноября 2023Из жизни

Женщина получила загадочную посылку с билетами лотереи на 1,7 миллиона рублей

Жительнице США по ошибке доставили лотерейные билеты на 20 тысяч долларов

Кадр: WCVB

Жительнице США доставили загадочную посылку с билетами моментальной лотереи на 20 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей). Об этом сообщает New York Post.

Даниэль Александров из штата Массачусетс привезли странную посылку вместе с другими купленными ею товарами. Она рассказала, что разбирала коробки с вещами, когда внезапно наткнулась на тяжелую посылку, которую не заказывала. «Я открываю ее, а там полно лотерейных билетов. Я думаю: "Это что, шутка?" А потом вижу чек — билеты моментальной лотереи на 20 тысяч долларов», — рассказала женщина.

В чеке было указано, что партия билетов предназначалась магазину Kenyon’s Market в городе Фалмут. К Александров они, видимо, попали из-за ошибки службы доставки. Американка отвезла их настоящему владельцу, найдя его адрес на коробке. «Это было самое правильное решение», — подытожила она.

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Как позже пояснили устроители массачусетской лотереи, такой «подарок» от службы доставки в любом случае был бы бесполезен. Билеты официально участвуют в розыгрыше, только если были зарегистрированы розничным продавцом и реализованы через торговую сеть.

Ранее сообщалось, что житель США выиграл 100 тысяч долларов благодаря ненависти к одному жанру музыки. Мужчина рассказал, что покупает бензин на одной и той же заправке, где один сотрудник постоянно крутит музыку гоу-гоу.

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      Никита Савин
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