Известный музыкант сравнил Кремль с Голливудом

Лидер группы «Ундервуд» Ткаченко: Голливуд похож на Кремль

Лидер рок-группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко заявил, что Голливуд напоминает ему Кремль. Известный музыкант сравнил их между собой в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам Ткаченко, среди других мегаполисов Москву больше всего напоминает Лос-Анджелес. «Голливуд похож на Кремль. И в Лос-Анджелесе много геев, примерно столько же, сколько в Москве телефонных мошенников», — убежден он. Музыкант добавил, что более чем за 20 лет жизни в российской столице ему так и не удалось принять этот город. «Да это и невозможно. Как можно принять океан? В нем можно только утонуть», — отметил лидер «Ундервуда».

Что касается жителей столицы, то Ткаченко убежден, что москвичи живут на предельных скоростях. «Москвичам надо успеть за день сделать то, что самарцу (или самаритянину) нужно сделать за неделю. Скорость умножая на время, мы получаем, как известно, расстояние. Поэтому тела и мысли москвичей летят так же быстро, как "мерседесы" ночью по Третьему транспортному кольцу. Средний москвич успевает за сутки обогнуть экватор», — считает музыкант.

Ткаченко также признался, что в Москве он побаивается самокатчиков и курьеров, доставляющих еду. «В остальном я смелый», — заключил он.

В ноябре участник рок-группы «Вежливый отказ» Дмитрий Шумилов заявил, что лишь москвичи в ответ на «жадина-говядина» говорят «турецкий барабан».