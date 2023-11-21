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14:23, 21 ноября 2023Среда обитания

Москвичам рассказали о погоде на Новый год

Синоптик Ильин: погода на Новый год в Москве будет снежной и холодной

Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва»

В преддверии Нового года в Москве будет лежать снег, а температура воздуха на протяжении суток будет ниже нуля. О погоде в столице в праздничный день рассказал синоптик из прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет News.ru.

По словам специалиста, в декабре москвичам следует ожидать частых снегопадов, однако определить, насколько они будут интенсивными, сейчас достаточно сложно. «Вероятно, будут и умеренные и сильные снегопады», — предположил он. В целом, полагает эксперт, предстоящий сезон окажется достаточно изменчивым: будет создаваться впечатление то холодной, то теплой зимы.

Синоптик спрогнозировал, что 31 декабря дневная температура может составить минус два-семь градусов Цельсия. В новогоднюю ночь, добавил он, столбик термометра может опуститься до минус четырех-семи градусов. При этом Ильин уточнил, что наиболее точный прогноз можно будет составить ближе к Новому году.

Ранее в ноябре научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ответил на вопрос о погоде на новогодние праздники.

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      Полина Кислицына
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