Мужчинам указали на тревожные признаки рака простаты

Онколог Черемушкин: первые симптомы рака связаны с затруднением мочеиспускания

На первых стадиях у рака простаты практически нет симптомов, предупредил врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. На тревожные признаки онкологического заболевания он указал мужчинам в беседе с News.ru.

Врач напомнил, что простата охватывает мочеиспускательный канал, и первые симптомы рака этого органа связаны с затруднением или учащением мочеиспускания. «Также может проявиться болевой синдром, в частности боли могут возникать внизу живота. К симптомам рака простаты, кроме этого, можно отнести нарушение эрекции», — добавил Черемушкин.

Для терапии заболевания, продолжил он, применяются различные методы: хирургическое вмешательство, лекарственная, лучевая терапия. «Рак простаты хорошо поддается лечению, конечно, шансы на выздоровление при своевременном обращении к врачу увеличиваются», — резюмировал Черемушкин.

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