Найденный без признаков жизни в колонии бывший генерал СКР боялся отравлений

«МК»: найденный мертвым экс-генерал СКР Максименко боялся, что его отравят

Найденный без признаков жизни бывший генерал-майор юстиции и руководитель управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Михаил Максименко боялся отравлений. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на его экс-адвоката.

По словам источника издания, еще до ареста Максименко не отличался хорошим здоровьем и, тем не менее, больше года спал фактически в неотапливаемой камере. При этом, в колонии осужденный отличался завидной выдержкой и был на «хорошем счету»: никогда не жаловался на условия и поддерживал связь с семьей. А когда решил, что его могут отравить, не ел и не пил несколько дней.

Максименко без признаков жизни был обнаружен во вторник, 21 ноября, в нижегородской колонии. По информации источника «Ленты.ру», тело бывшего генерал-майора было найдено в комнате для хранения вещей.