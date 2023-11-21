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13:56, 21 ноября 2023Интернет и СМИ

Назван наиболее вероятный сценарий конфликта России с НАТО

Asia Times: НАТО будет вынуждена пойти на сделку с Россией

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Страны НАТО будут вынуждены пойти на сделку с Россией в вопросах, связанных с окончанием конфликта на Украине. Такой сценарий назвали наиболее вероятным журналисты издания Asia Times.

«Если не возникнет каких-либо непредвиденных обстоятельств, войны в Европе (...) в течение некоторого времени не будет. Однако этот прогноз основан на способности НАТО сдержать будущую российскую атаку, которая вызывает все больше сомнений. Если НАТО не сможет восстановить доверие к своей обороне, организации придется пойти на сделку с Россией, которая изменит стратегическую карту Европы», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что одним из достижений президента России Владимира Путина за годы его правления стало решение проблемы упадка Российской армии, связанной с прекращением производства оружия и боеприпасов в первое десятилетие после распада СССР. В ходе же специальной военной операции Москва применяет новое поколение ударных дронов, а также останавливает попытки наступления украинских войск за счет концентрированного использования артиллерии и мин.

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«Россия реализует стратегию обескровливания Украины, которую американские и европейские советники Киева не смогли понять и просчитать. Успешность этой стратегии доказывает, что военные идеи НАТО ущербные и устаревшие», — отмечает издание.

Ранее Владимир Зеленский в интервью The Sun вновь отверг идею мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение на линии фронта. Политик добавил, что противник не боится и не остановится, поскольку не ощущает, что противостоит всему миру.

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      Олег Давыдов
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