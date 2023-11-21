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07:10, 21 ноября 2023Забота о себе

Названы причины страданий порноактеров

Фото: Unsplash

Знакомые работников порноиндустрии на форуме Reddit обсудили неочевидные проблемы, связанные с этой профессиональной отраслью. Своими знаниями они поделились в разделе AskReddit.

Один из пользователей сети заявил, что из-за стимулирующих эрекцию инъекций у мужчин-актеров случаются кровотечения.

Один парень, работавший на монтаже порно, рассказывал, что приходилось часто ретушировать кровь в сперме

Sgt_major_dodgyпользователь Reddit

Другой мужчина отметил, что работники порноиндустрии часто сталкиваются с осуждением за пределами съемочной площадки, и иногда это может стоить им здоровья.

Я снимал дом рядом с молодой женщиной, снимавшейся в малобюджетном порно. Однажды утром она гуляла, и пожилая дама из соседнего дома вылила ей на голову кипяток, крича, как она развращает наш район. Девушку госпитализировали, бабушку арестовали. Удивительно, но среди соседей многие поддержали ту старую женщину

SuvenPanпользователь Reddit
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Еще один комментатор констатировал, что представители таких профессий часто раньше времени уходят из жизни, например, из-за передозировки наркотиков.

Это безумно печально. А многих из тех, кто уже борется с зависимостями, продолжают эксплуатировать продюсеры

Ok-Maybe-9338пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины рассказали на форуме Reddit о главных в жизни разочарованиях в постели. Многие пользователи посочувствовали мужчине, который рассказал, как принимал лекарства, препятствующие эрекции и получению сексуального удовлетворения.

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      Александра Лисица
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