Девушка заблудилась в национальном парке и девять дней выживала одна

В США девушка девять дней выживала одна в национальном парке Биг-Бенд-Ранч

В национальном парке Биг-Бенд-Ранч, штат Техас, США, нашли живой девушку, которая потерялась там 9 ноября. Об этом сообщает KTRK-TV.

25-летнюю Кристи Перри обнаружила группа поисковиков в субботу, 18 ноября. На видео, снятом спасателями, американку ведут под руки двое сотрудников экстренных служб. Родители Перри, проживающей в городе Хьюстон, обратились в полицию после того, как она не вернулась из поездки.

Друг семьи спасенной рассказал, что девушка решила отправиться в поход в Биг-Бенд-Ранч, однако никто не знал ее точного маршрута. Автомобиль Перри въехал на территорию национального парка 9 ноября, но в лагере для туристов она не появилась. Предполагается, что американка сразу же пошла по горной тропе, заблудилась и девать дней выживала одна.

В поисках Перри участвовали рейнджеры парка, агенты Пограничного патруля США, пожарные и охотники. В воздух были подняты два самолета для осмотра территории. После спасения девушку доставили в больницу города Одесса, штат Техас, для обследования.

Ранее сообщалось, что житель США потерялся в пустыне Чиуауа парка Биг-Бенд-Ранч и ел головастиков, чтобы выжить. 59-летний маркетолог Джефф Хан из города Остин отправился с дочерью в поход в национальный парк в июле.

