Некоторых россиян предостерегли от майонеза и кетчупа

Диетолог Евстигнеева предупредила, что майонез и кетчуп вредны людям с диабетом

Кетчуп и майонез вредны людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом, предупредила гастроэнтеролог, диетолог Гузель Евстигнеева. В беседе с изданием «Москва 24» она

предостерегла некоторых россиян от употребления в пищу этих продуктов.

Врач отметила, что кетчуп и майонез можно есть в меру. Однако их не должно быть в рационе людей с инсулинорезистентностью, которая сопровождает сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром и некоторые другие заболевания.

По словам Евстигнеевой главное правило диабетиков — питаться правильно и в меру. Кетчуп же и майонез являются стимуляторами вкуса, усиливающими аппетит, объяснила диетолог.

Напоследок Евстигнеева призвала отказаться от соусов людей с лишним весом. Кетчуп содержит много сахара, а майонез — жира, подытожила врач.

Ранее Гузель Евстигнеева рассказала о вреде быстрых перекусов. Она пояснила, что они способствуют набору лишнего веса.