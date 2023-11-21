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14:26, 21 ноября 2023Забота о себе

Некоторых россиян предостерегли от майонеза и кетчупа

Диетолог Евстигнеева предупредила, что майонез и кетчуп вредны людям с диабетом

Фото: Unsplash

Кетчуп и майонез вредны людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом, предупредила гастроэнтеролог, диетолог Гузель Евстигнеева. В беседе с изданием «Москва 24» она
предостерегла некоторых россиян от употребления в пищу этих продуктов.

Врач отметила, что кетчуп и майонез можно есть в меру. Однако их не должно быть в рационе людей с инсулинорезистентностью, которая сопровождает сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром и некоторые другие заболевания.

По словам Евстигнеевой главное правило диабетиков — питаться правильно и в меру. Кетчуп же и майонез являются стимуляторами вкуса, усиливающими аппетит, объяснила диетолог.

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Напоследок Евстигнеева призвала отказаться от соусов людей с лишним весом. Кетчуп содержит много сахара, а майонез — жира, подытожила врач.

Ранее Гузель Евстигнеева рассказала о вреде быстрых перекусов. Она пояснила, что они способствуют набору лишнего веса.

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      Алиса Дмитриева
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