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18:12, 21 ноября 2023Из жизни

Поединок осьминога с морским львом попал на видео

CBC: в Канаде сняли на видео схватку осьминога и морского льва

Жительница Канады стала очевидцем редкой сцены — поединка морского льва с крупным осьминогом. Снятое ей видео опубликовала телекомпания CBC.

Линдси Брайант, живущая на острове Ванкувер, заметила морского льва, когда собиралась искупаться в море. Животное плескалось примерно в ста метрах от берега. «Сначала я подумала: он просто ловит рыбу, — рассказывает женщина. — Но потом я заметила, что дела у него идут не очень… И вот тогда-то я и достала телефон».

Издалека ей было трудно разобрать, что именно происходит. Лишь увеличив отснятые кадры, Брайант поняла, что на видео попала схватка морского льва с головоногим моллюском.

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Директор отдела морских млекопитающих Университете Британской Колумбии Энрю Трайтс пояснил, что женщине удалось снять охоту сивуча. По его словам, это очень непростая добыча. В случае опасности осьминог пытается обхватить голову хищника своими руками и задушить его. Чтобы уцелеть, сивучам приходится откусывать руки осьминога по одной. Именно этот момент попал на видео.

Руками называются конечности осьминогов и других головоногих моллюсков, покрытые рядами присосок или крючьев. У кальмаров, каракатиц, сепиолид и спирулид также имеются щупальца — парные ловчие конечности. У осьминогов щупальцев нет.

Ранее сообщалось, что в Австралии на берегу моря обнаружили останки крупной акулы-людоеда, которую растерзало неизвестное животное. Характер ран позволяет предположить, что на акулу напали косатки.

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      Олег Парамонов
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