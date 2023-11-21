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10:12, 21 ноября 2023Интернет и СМИ

В Европе раскрыли страх Украины и ее союзников

Der Standard: Украина и ее союзники боятся окопного конфликта с Россией

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось добиться прорыва в контрнаступлении, кроме того, Киев и его союзники боятся перехода конфликта с Россией в стадию окопного. Страх Украины и ее западных партнеров раскрыла австрийская газета Der Standard.

В материале утверждается, что на юге и востоке страны грозит возникнуть «именно то, чего так боятся киевские военные стратеги и их западные поставщики оружия: окопная война».

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ВСУ спустя почти полгода после начала контрнаступления не смогли осуществить прорыв, который ознаменовал бы решающий поворот, подчеркивается в материале. Утверждается, что в связи с этим украинским властям снова нужно прибегать к ухищрениям в своем пиаре. «С одной стороны, [нужно] убедить сомневающихся на Западе в том, что Украина, оснащенная таким дорогостоящим оборудованием, по-прежнему способна достичь своих целей. В то же время Киев должен ясно дать понять, насколько жизненно важным является пополнение запасов именно сейчас», — отмечает автор.

Ранее обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative заявил, что конфликт на Украине закончится освобождением Россией новых территорий. Кроме того, по мнению журналиста, Вашингтон подставил Киев так же, как делал это с другими своими союзниками, которых обещал поддерживать до одержанный ими победы.

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      Олег Давыдов
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