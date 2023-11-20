TAC: конфликт на Украине закончится освобождением Россией новых территорий

Конфликт на Украине закончится освобождением Россией новых территорий. Такое условие окончания спецоперации назвал обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative (TAC).

«Условия урегулирования конфликта будут диктоваться Киеву не только Вашингтоном, но и Москвой, как и в случае с Крымом несколько лет назад. Конец будет весьма печальным: Россия, скорее всего, укрепит свои позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20 процентов территории Украины», — пишет ван Бурен.

По его мнению, Украине придется отложить свою цель по вступлению в НАТО.

Журналист считает, что Вашингтон подставил Киев так же, как сделал это с другими союзниками, которых обещал поддерживать до «победного конца». Украину ждет такое же поражение, как и предыдущие поддерживаемые Вашингтоном прокси-правительства, заключил автор материала.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет готова вести переговоры с Россией, если Москва выступит с подобным предложением.