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14:22, 21 ноября 2023Путешествия

Пассажирка родила ребенка за несколько минут до вылета рейса и попала на видео

Пассажирка Pegasus Airlines преждевременно родила ребенка на борту самолета

Пассажирка авиакомпании Pegasus Airlines преждевременно родила ребенка на борту самолета за несколько минут до вылета. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

Уточняется, что рейс следовал из турецкого Стамбула во французский Марсель. Когда воздушное судно уже приготовилось к взлету, у женщины начались схватки. На кадрах видно, как врач пронеслась с ребенком по проходу лайнера. В это время удивленные пассажиры наблюдали за происходящим. Недоношенного ребенка отвезли в больницу на машине скорой помощи.

Ранее направлявшаяся из Ташкента в Стамбул пассажирка родила в самолете на рейсе авиакомпании Uzbekistan Airways. На подлете к аэропорту назначения у туристки начались схватки. После благополучной посадки на борт поднялся медицинский персонал международного аэропорта.

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      Зарина Дзагоева
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