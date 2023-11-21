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19:35, 21 ноября 2023Наука и техника

Patriot с новым радаром уничтожил ракету на испытаниях

Defense News: ЗРК Patriot армии США с новой РЛС сбил ракету в ходе испытаний

Фото: Ahn Young-joon / AP

Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot с новым радаром противоракетной обороны Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) сбил крылатую ракету в ходе конструкторских испытаний. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на компанию Raytheon.

В ходе тестов радиолокационная станция (РЛС) обнаружила и сопроводила имитировавшую крылатую ракету цель. Затем она передала данные об угрозе системе Integrated Battle Command System (IBCS), которая управляет средствами противовоздушной и противоракетной обороны армии США. Для уничтожения цели IBCS инициировала запуск противоракеты Patriot Advanced Capability-3, которую привела к мишени РЛС.

Отмечается, что новый радар, который позволит сопровождать баллистические ракеты и другие сложные цели, заменит существующую РЛС системы Patriot. В Raytheon считают, что успешные испытания позволят радару достичь эксплуатационной готовности до конца 2023 года.

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В 2019 году армия США заключила с Raytheon контракт на разработку и постройку шести станций LTAMDS. Отмечается, что все системы уже выпущены и проходят испытания на полигонах производителя и армии. В заявлении компании подчеркнули, что в 2024 году продолжатся испытания, которые позволят достичь «полной работоспособности» изделий в течение года. При этом в Конгрессе США требуют развернуть батальон из четырех LTAMDS к декабрю 2023 года.

В мае издание The National Interest писало, что переданные Киеву Patriot, несмотря на высокую технологичность, не могут использоваться в отрыве от других систем противовоздушной обороны, поскольку в этом случае их покрытие будет частичным.

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