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20:52, 21 ноября 2023Из жизни

Крылатый «волшебный» пенис-оберег нашли на раскопках римского города

В Сербии на раскопках римского города нашли крылатый пенис-оберег

Фото: Huo Jing / Globallookpress.com

«Волшебный» крылатый пенис с колокольчиком был обнаружен на раскопках среди руин древнеримского города Виминациум на территории современной Сербии. Об этом сообщает IFL Science.

Этот предмет, который называли тинтиннабулум, когда-то висел на крыльце здания для того, чтобы приносить удачу. Во времена Римской империи фаллосы считались символом мужской силы и оберегами, их часто изображали на фресках, а солдаты надевали фаллические амулеты, отправляясь в бой. Найденный тинтиннабулум стал вторым обнаруженным археологами в этом месте.

Отлитое из бронзы изделие состоит из четырех колокольчиков на цепочке, на конце которой находится так называемый фасцинум, представляющий собой пенис с крылышками на ногах. В большинстве случаев у фигурок и на изображениях пениса также есть собственный пенис и хвост в форме пениса.

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На данный момент тинтиннабулум ожидает реставрации, и его точная форма и детали еще не определены до конца.

Подобные обереги часто использовали для защиты младенцев от болезней. Колокольчики, найденные в Виминациуме, вероятно, висели над крыльцом, чтобы отпугивать злых духов как звоном, так и внешним видом.

Ранее сообщалось, что жители Норвегии искали потерянную золотую сережку при помощи металлоискателя во дворе своего дома, а обнаружили уникальное сокровище викингов. Они извлекли из земли древнюю пряжку в виде чаши и еще один артефакт.

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      Антонина Черташ
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