Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:48, 21 ноября 2023Культура

Пригожин прокомментировал запрет песен группы «Агата Кристи»

Пригожин поддержал запрет песен «Агаты Кристи» из-за пропаганды наркотиков

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал запрет песен группы «Агата Кристи» из-за пропаганды наркотиков. Об этом он сообщил в разговоре с News.ru.

Медиаменеджер поддержал решение запретить композиции, назвав его понятным и разумным, а также отметил, что срок давности песен никак не влияет на вероятность их блокировки из-за сомнительного содержания.

«Я против этого, для меня как отца шестерых детей это абсолютно понятно и разумно. Тридцать лет наша страна подражала Западу, всем этим течениям, но пора уже закончить эту историю. Пора определиться: мы хотим чистую нацию или нацию, которая сопьется или снюхается. Я против пропаганды наркотиков», — заявил продюсер, назвав любую попытку пропаганды запрещенных веществ неприемлемой.

При этом, отвечая на вопрос журналиста о том, стоит ли тогда запретить композицию Григория Лепса «Рюмка водки на столе», Пригожин отметил, что водка — напиток, который официально разрешен и продается в магазинах и ресторанах. Продюсер подчеркнул, что еще в советское время сцены с употреблением алкоголя были в кино и никого это не смущало.

Ранее стало известно, что две известные песни группы «Агата Кристи» — «Моряк» и «Опиум для никого» — признали в России пропагандой наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на вопрос о награждении 15-летнего сына Кадырова

      В МИД рассказали о применении западных ракет для ударов по мирным целям

      В России разработали робота для очистки корпусов судов

      Растлителя 15-летних школьниц задержали в Москве

      Россиянам предрекли возврат в 90-е на фоне отмены подтверждения ОСАГО

      Аксенов вспомнил о настроениях в Крыму во время Майдана

      Известный российский блогер умер на 38-м году жизни

      Российский школьник выстрелил в учительницу музыки и был задержан

      Россиян закрыли в самолете почти на 12 часов во время рейса в Казахстан

      Песков назвал украинский Майдан спонсированным из-за рубежа переворотом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости