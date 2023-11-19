Две песни группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков

Продюсер Чернин: 2 песни «Агаты Кристи» признали в России пропагандой наркотиков

Две известные песни группы «Агата Кристи» — «Моряк» и «Опиум для никого» — признали в России пропагандой наркотиков. Об этом заявил заявил продюсер и сценарист Антон Чернин в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) со ссылкой на слова экс-солиста группы Глеба Самойлова.

«Почти тридцать лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров», — процитировал Чернин сообщение Самойлова.

Он добавил, что об этом предупредили и другого бывшего солиста группы Вадима Самойлова.

Ранее Невский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф рэперу Scally Milano (Даниилу Дмитриеву) в размере 10 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух треках. Дмитриев признал факт правонарушения и раскаялся в содеянном. На данный момент обе композиции уже удалены с музыкальных платформ.

В июне сообщалось, что суд постановил заблокировать ссылки на треки Scally Milano, в которых содержалось положительное отношение к продаже и употреблению запрещенных веществ.