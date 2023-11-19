Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:15, 19 ноября 2023Культура

Две песни группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков

Продюсер Чернин: 2 песни «Агаты Кристи» признали в России пропагандой наркотиков
Глеб Самойлов

Глеб Самойлов. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Две известные песни группы «Агата Кристи» — «Моряк» и «Опиум для никого» — признали в России пропагандой наркотиков. Об этом заявил заявил продюсер и сценарист Антон Чернин в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) со ссылкой на слова экс-солиста группы Глеба Самойлова.

«Почти тридцать лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров», — процитировал Чернин сообщение Самойлова.

Он добавил, что об этом предупредили и другого бывшего солиста группы Вадима Самойлова.

Ранее Невский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф рэперу Scally Milano (Даниилу Дмитриеву) в размере 10 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух треках. Дмитриев признал факт правонарушения и раскаялся в содеянном. На данный момент обе композиции уже удалены с музыкальных платформ.

В июне сообщалось, что суд постановил заблокировать ссылки на треки Scally Milano, в которых содержалось положительное отношение к продаже и употреблению запрещенных веществ.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Париже самолет вылетел из аэропорта без пилота и 30 пассажиров

      Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ

      Джокович выиграл Итоговый турнир ATP

      Шляпу Наполеона продали на аукционе почти за два миллиона евро

      Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила свою работу

      Россиянам назвали способ сократить число звонков от мошенников

      В подконтрольном Киеву Херсоне вновь произошли взрывы

      Врач перечислила спасающие в холодное время года продукты

      Иран призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем

      На Украине рассказали об успешной военной тактике России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости