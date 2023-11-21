Режим ЧС ввели в приграничном российском регионе после обстрела ВСУ

Mash: режим ЧС ввели в Стародубском районе Брянской области после обстрела ВСУ

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Стародубском районе Брянской области после произошедшего накануне обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, тогда украинские военные выпустили по приграничному российскому селу Курковичи не меньше 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Как утверждает Mash, в результате атаки оказались повреждены фельдшеро-акушерский пункт, магазин и сельскохозяйственное предприятие.

Кроме того, в Курковичах была перебита перебита линия электропередачи (ЛЭП), из-за чего в окрестности пропали свет и связь.

18 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что под обстрел со стороны ВСУ попала деревня Грудская в Севском районе.

В результате случившегося никто из мирных жителей не пострадал. Значительных повреждений объектов также удалось избежать.