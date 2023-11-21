Россиян предупредили о рисках покупки частного дома

Эксперт Ларина: серьезным минусом частного дома станут расходы на эксплуатацию

Серьезным минусом частного дома окажутся большие расходы на его содержание и эксплуатацию. О рисках приобретения этого типа недвижимости предупредила россиян независимый финансовый советник Анна Ларина, пишут «Известия».

Однако, по словам эксперта, эти траты можно сократить, если приобретать типовые дома от застройщиков. Такие коттеджи объединяют в небольшие поселки с необходимой инфраструктурой. Основатель агентства недвижимости Development Estate Анастасия Афанасьева также назвала частные дома не самой выгодной инвестицией, даже несмотря на льготные программы. Но при правильном выборе локации коттедж может стать неплохим вложением, считает специалистка.

«Для мегаполисов качественных предложений с хорошим ремонтом за чертой города в сегменте до 20 млн рублей за 200 квадратных метров немного», — рассказала Афанасьева. При этом в пригороде комфортное частное жилье стоит 100–130 тысяч рублей за «квадрат», тогда как квартира в спальном районе — 220 тысяч рублей за «квадрат».

Ранее Ларина предрекла рост цен на строительство частных домов в России на фоне подскочившего интереса к этому типу недвижимости. Эксперт пояснила, что аналогичная ситуация наблюдалась в сегменте новостроек после запуска льготной ипотеки в 2020 году — с того времени стоимость квадратного метра выросла в 1,6 раза.