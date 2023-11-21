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08:03, 21 ноября 2023Среда обитания

Ценам на строительство загородных домов предрекли рост

Консультант Ларина: строительство загородных домов может подорожать
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Существует риск того, что цены на строительство загородных домов в России подскочат из-за растущего спроса на них. Такое подорожание предрекла финансовый консультант Анна Ларина в разговоре с «Известиями».

Эксперт пояснила, что аналогичная ситуация наблюдалась в сегменте новостроек после запуска льготной ипотеки в 2020 году — с того времени стоимость квадратного метра выросла в 1,6 раза. Кроме того, с начала текущего года она поднялась приблизительно на пять процентов для новых квартир и на 12 процентов — для готовых квартир. Помимо этого, в соответствии с данными Росстата, средняя цена на «первичку» в 2022-м увеличилась на 21 процент, а на «вторичку» — на 11,8 процента.

В ноябре стало известно, что в 2023 году россияне бросились брать ипотеку на загородные дома — с января по октябрь Сбер выдал 178 тысяч кредитов на покупку и строительство такого жилья.

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      Полина Кислицына
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