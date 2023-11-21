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19:28, 21 ноября 2023Экономика

Россиян решили лишить одного продукта

Производитель йогурта «Слобода» закроет бизнес по выпуску молочных продуктов

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

Российская компания «Эфко», которая производит йогурты и майонезы под брендом «Слобода», приняла решение закрыть бизнес по производству молочных продуктов. Об этом сказано на сайте организации.

«Мы понимаем, что лишаем многих потребителей любимого продукта. Но приняли его (решение — прим. "Ленты.ру") единогласно», — заявил исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов.

Производственные мощности компания переориентирует под растительные альтернативы на экспорт. При этом производитель, в портфель брендов которого также входит растительное масло «Слобода» и Altero, продолжит переработку масличных, растительных жиров и белков.

Ранее стало известно, что популярный в России напиток Actimel от Danone переименуют в Actimuno. Также изменится дизайн упаковки, но стандарты, по которым производится напиток, его вкус и состав пообещали оставить прежними.

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      Мария Грушко
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