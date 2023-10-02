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12:26, 2 октября 2023Экономика

Стало известно новое название Actimel в России

Actimel от Danone для российского рынка переименуют в Actimuno

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России определились с новым названием Actimel от Danone. Напиток для местного рынка переименуют в Actimuno, со ссылкой на представителей компании Health&Nutrition AdIndex сообщает Ura.ru.

Российское подразделение Danone пообещало также изменить дизайн упаковки. Стандарты, по которым производится напиток, его вкус и состав пообещали оставить прежними.

Бывшая «дочка» французской компании Danone официально сменила название на «Эйч энд Эн» с 12 сентября. На логотипе компании, который появился на письме фирмы контрагентам, размещена англоязычная версия обновленного названия — Heаlth & Nutrition (H&N). Компания сохранила прежние корпоративные цвета Danone, белый и синий, а красную линию под прошлым названием заменили на зеленый листок над знаком «&». Ребрендинг произошел после того, как иностранные доли в АО «Данон Россия» передали во временное управление Росимуществу.

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В России уже перестали выпускать йогурты и творожки под маркой Activia, переименовав их в «Актибио». В компании сообщали, что поменяют только название и дизайн упаковки российских продуктов, но не рецептуру.

По словам главы «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, международные корпорации локализуют марки, чтобы снизить риски для международных брендов. Из-за использования мировых брендов на российском рынке компании оказываются под давлением в странах, где население негативно оценивает действия Москвы на Украине. Обычно названия брендов просто переводят на русский язык, транслитерируют или внедряют созвучные марки, чтобы сформировать дополнительную стоимость для российских активов на случай их продажи — цена бизнеса вместе с брендами выше, чем без них, объяснил эксперт.

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    Вячеслав Агапов
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