Россиянам назвали доступное блюдо для защиты от простуд зимой

Терапевт Рябков назвал супы доступным блюдом для защиты от простуд зимой

Врач-терапевт Андрей Рябков дал россиянам ряд рекомендаций по защите от простудных заболеваний в холодное время года. Его слова цитирует издание Life.

Чтобы укреплять иммунитет зимой, Рябков рекомендовал употреблять в пищу как минимум одно горячее блюдо. Самым доступным вариантом он назвал супы. Также в этот период, по его мнению, стоит сократить количество кофе в рационе, поскольку кофеин провоцирует спазм сосудов, что сильно увеличивает риск обморожения. Из-за высокого риска резкого сжатия сосудов лучше отказаться и от курения сигарет, добавил терапевт.

Также врач указал на важность активного образа жизни для профилактики простуд, так как физические нагрузки улучшают кровообращение во всем теле.

В заключение Рябков призвал россиян зимой не стесняться одеваться по погоде. В холода стоит избегать жесткой и тесной обуви, сковывающей стопы и нарушающей кровообращение в них. Выбирать надо высокую обувь и теплую одежду и белье, хорошо защищающие руки и голову, подчеркнул врач. «Никогда не надевайте влажную обувь, перчатки, шапки, шарфы и другую одежду», — предупредил он.

Ранее терапевт Дарья Утюмова рекомендовала взрослым людям регулярно есть супы. Она заявила, что это блюдо лучше усваивается и содержит меньше калорий, чем жареная, тушеная или запеченная еда.