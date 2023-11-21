Россиянин сдал свои люксовые автомобили в аренду и чуть не потерял их

В Москве мужчина сдал в аренду свои Bentley и Ferrari, а их попытались украсть

В Москве мужчина сдал в аренду свои люксовые автомобили — кроссовер Bentley Bentayga и спорткар Ferrari 488 Spider — и чуть не остался без них. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, москвич заключил договор с арендатором исключительно на словах и передал ему все документы и ключи от автомобилей. Стороны сошлись на том, что каждая машина в день будет стоить от 10 до 15 тысяч рублей.

Сначала деньги приходили мужчине исправно, однако в какой-то момент он получил СМС, в котором сообщалось о регистрационных действиях с его машинами. Он попытался связаться с арендатором, однако тот не вышел на связь. Сейчас в деле разбирается полиция.

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