Россиянин заживо сжег жену после ссоры и получил 18 лет колонии

Под Тамбовом осудили на 18 лет мужчину, сжегшего заживо жену после ссоры

В Тамбовской области суд приговорил к 18 годам и одному месяцу лишения свободы 44-летнего местного жителя, сжегшего заживо 40-летнюю жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 105 и части 2 статьи 167 УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 3 мая 2022 года фигурант поссорился с гражданской женой, так как она пожаловалась, что он живет в ее квартире и не платит квартплату. Тогда мужчина облил потерпевшую горючей жидкостью и кинул спичку. Женщина получила ожоги 40 процентов тела. Она не выжила.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области задержали 52-летнего сына за расправу над 74-летней матерью.