Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:34, 21 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин заживо сжег жену после ссоры и получил 18 лет колонии

Под Тамбовом осудили на 18 лет мужчину, сжегшего заживо жену после ссоры

Фото: Minerva Studio / Shutterstock / Fotodom

В Тамбовской области суд приговорил к 18 годам и одному месяцу лишения свободы 44-летнего местного жителя, сжегшего заживо 40-летнюю жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 105 и части 2 статьи 167 УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 3 мая 2022 года фигурант поссорился с гражданской женой, так как она пожаловалась, что он живет в ее квартире и не платит квартплату. Тогда мужчина облил потерпевшую горючей жидкостью и кинул спичку. Женщина получила ожоги 40 процентов тела. Она не выжила.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области задержали 52-летнего сына за расправу над 74-летней матерью.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В России произошло крупнейшее за 20 лет отравление наркотиками. Что в даркнете говорят о его причинах?

      Перечислены опасные вещи в недавно купленной квартире

      Названо число носителей высокоточного оружия в ВМФ России

      Россиянам предложили злиться и раздражаться «на весь двор»

      Россиянин сообщил о минировании гостиницы ради встречи с понравившейся девушкой

      Принца Гарри заподозрили в желании скорее помириться с семьей

      Финляндия отказалась ужесточать ограничения на границе с Россией

      Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше и полякам

      Кайли Дженнер снялась в оголяющем тело платье

      Patriot с новым радаром уничтожил ракету на испытаниях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости