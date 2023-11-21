Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:00, 21 ноября 2023Россия

Российские студенты отдали электронные сигареты на нужды СВО. Для чего они бойцам на фронте?

У российских студентов отобрали электронные сигареты для отправки в зону СВО

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

Студенты в Самаре массово сдают использованные электронные сигареты для отправки в зону специальной военной операции (СВО) на нужды российских бойцов.

В самарских соцсетях в ноябре 2023 года появились объявления, в которых граждан призывали не выбрасывать отработавшие электронные сигареты, а сдавать на нужды СВО. «Не выбрасывай! Отдай на фронт! 1 электронная сигарета = 1 сброс с коптера на врага», — говорилось в тексте объявлений. Как оказалось, инициатива принадлежит Военному учебному центру Самарского университета.

Мы действительно организуем сбор использованных электронных сигарет. В зоне СВО из них извлекают блоки питания и используют в беспилотных летательных аппаратах

Дмитрий КумарьковЗаместитель начальника военного учебного центра Самарского университета

При этом граждан призвали не пытаться самостоятельно извлечь блоки питания из электронных сигарет, а просто принести в пункт сбора.

Какая польза от электронных сигарет в зоне СВО?

Доцент военной кафедры Самарского университета, подполковник запаса Евгений Ривкинд рассказал, что бойцам нужны элементы электронных сигарет — аккумулятор и батарейки, которые можно дособирать и подзаряжать, и использовать как расходники для работы беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В военном учебном центре университета добавили, что сигареты нужны для применения в беспилотной авиации, в том числе в системах сброса. «У нас есть военно-патриотическое объединение "Сокол", на него вышли лица, задействованные в СВО, и попросили эти элементы. Они малоточные, но способны какой-то механизм привести в действие абсолютно автономно, даже при потере питания от основного источника», — отметили там.

Студенты уже собрали больше 200 электронных сигарет

Как сообщил на своей личной странице «ВКонтакте» руководитель акции, заместитель начальника военной кафедры, полковник запаса Виктор Одобеску, уже собрано и отправлено в зону СВО более 220 использованных электронных сигарет. «Это уже 36 коробка помощи Самарского университета. Спасибо курильщикам — хоть какая-то польза от их курения!» — написал Одобеску.

Материалы по теме:
ВСУ начали сбрасывать на Россию самодельные кассетные боеприпасы. Что известно о новой тактике украинцев?
ВСУ начали сбрасывать на Россию самодельные кассетные боеприпасы. Что известно о новой тактике украинцев?
9 ноября 2023
«У нас тут как на Диком Западе» Как российская артиллерия сдерживает наступление ВСУ на запорожском направлении
«У нас тут как на Диком Западе»Как российская артиллерия сдерживает наступление ВСУ на запорожском направлении
22 августа 2023

В университете подчеркивают, что акция проводится на добровольной основе. Кроме того, известно, что университет занимается помощью СВО по другим направлениям — занимается сбором вещей, печек, отопителей, элементов для электроники, вооружения, а «сейчас вот этот элемент добавили».

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Страны Запада призывают Зеленского начать переговоры с Россией. Что на это отвечают на Украине?

      Российский полицейский пострадал из-за поджога отдела МВД

      Медведев четыре раза оскорбил Зеленского в посте из шести предложений

      Суд отказал Дмитрию Муратову в исключении из реестра иноагентов

      Россиянам предложили злиться и раздражаться «на весь двор»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости