Российские студенты отдали электронные сигареты на нужды СВО. Для чего они бойцам на фронте?

У российских студентов отобрали электронные сигареты для отправки в зону СВО

Студенты в Самаре массово сдают использованные электронные сигареты для отправки в зону специальной военной операции (СВО) на нужды российских бойцов.

В самарских соцсетях в ноябре 2023 года появились объявления, в которых граждан призывали не выбрасывать отработавшие электронные сигареты, а сдавать на нужды СВО. «Не выбрасывай! Отдай на фронт! 1 электронная сигарета = 1 сброс с коптера на врага», — говорилось в тексте объявлений. Как оказалось, инициатива принадлежит Военному учебному центру Самарского университета.

Мы действительно организуем сбор использованных электронных сигарет. В зоне СВО из них извлекают блоки питания и используют в беспилотных летательных аппаратах Дмитрий Кумарьков Заместитель начальника военного учебного центра Самарского университета

При этом граждан призвали не пытаться самостоятельно извлечь блоки питания из электронных сигарет, а просто принести в пункт сбора.

Какая польза от электронных сигарет в зоне СВО?

Доцент военной кафедры Самарского университета, подполковник запаса Евгений Ривкинд рассказал, что бойцам нужны элементы электронных сигарет — аккумулятор и батарейки, которые можно дособирать и подзаряжать, и использовать как расходники для работы беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В военном учебном центре университета добавили, что сигареты нужны для применения в беспилотной авиации, в том числе в системах сброса. «У нас есть военно-патриотическое объединение "Сокол", на него вышли лица, задействованные в СВО, и попросили эти элементы. Они малоточные, но способны какой-то механизм привести в действие абсолютно автономно, даже при потере питания от основного источника», — отметили там.

Студенты уже собрали больше 200 электронных сигарет

Как сообщил на своей личной странице «ВКонтакте» руководитель акции, заместитель начальника военной кафедры, полковник запаса Виктор Одобеску, уже собрано и отправлено в зону СВО более 220 использованных электронных сигарет. «Это уже 36 коробка помощи Самарского университета. Спасибо курильщикам — хоть какая-то польза от их курения!» — написал Одобеску.

В университете подчеркивают, что акция проводится на добровольной основе. Кроме того, известно, что университет занимается помощью СВО по другим направлениям — занимается сбором вещей, печек, отопителей, элементов для электроники, вооружения, а «сейчас вот этот элемент добавили».