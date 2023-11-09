ВСУ начали сбрасывать на Россию самодельные кассетные боеприпасы. Что известно о новой тактике украинцев?

ВСУ начали сбрасывать с БПЛА кассетные боеприпасы на российские регионы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали сбрасывать с дронов кассетные боеприпасы на российские регионы. В частности, о подобном случае сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Использовавший кассетные боеприпасы украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в городе Суджа, который находится недалеко от границы с Украиной. Всего было сброшено три боеприпаса, два из которых разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. В результате удара ВСУ никто не пострадал.

Один [боеприпас] не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы. Не приближайтесь к обломкам и не трогайте их! Сообщить о находке нужно по телефону 112 Роман Старовойт губернатор Курской области

Ранее ВСУ не использовали дроны для доставки кассетных боеприпасов

Обстрелы Украиной российских регионов кассетными боеприпасами случались и ранее, однако до сих пор ВСУ применяли для этого не беспилотники, а реактивные системы залпового огня (РСЗО) или тактические ракеты «Точка-У».

Впервые сообщения об обстрелах со стороны ВСУ таким типом снарядов появились в августе 2023 года.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Дроны могут вооружать суббоеприпасами, которые кустарно достают из кассетных снарядов

В августе 2023 года в соцсетях появилось видео, на котором украинские военные разбирают кассетный артиллерийский боеприпас американского производства, чтобы извлечь из него суббоеприпасы. Тогда называлась версия, что это было нужно как раз для вооружения дронов.

Предположительно, на видео попали военнослужащие подразделения беспилотников, приписанного к 92-й механизированной бригаде ВСУ. В ролике украинские военные разрезают артиллерийский снаряд M483A1 калибра 155 миллиметров. Он несет осколочные и кумулятивные кассетные боевые элементы DPICM (Dual-purpose improved conventional munition).

Поражающие элементы кассетных снарядов сохраняют опасность для мирных жителей даже после завершения войн

Каждый снаряд M483A1 несет 64 суббоеприпаса M42 и 24 элемента M46. Они выбрасываются из снаряда-носителя во время полета, а затем разлетаются по площади и детонируют от физического воздействия при срабатывании встроенного взрывателя. Каждый из них содержит 30,5 грамма взрывчатого вещества в виде кумулятивного заряда, способного пробить до 70 миллиметров гомогенной брони.

Оба суббоеприпаса и M42, и M46 идентичны по внешним размерам — 82,55 миллиметра в длину. M46 весит 213 граммов, а M42 — 208 граммов. При этом стенка M46 толще и тяжелее, чем у M42. Одновременно с этим стенки суббоеприпаса М42 содержат специальные нарезы для усиления осколочного действия, что усиливает противопехотный эффект. Суббоеприпас M46 подобных нарезов не имеет.

Оба типа суббоеприпасов не имеют механизма самоуничтожения. Из-за этого они могут длительное время представлять опасность для гражданского населения уже после завершения боевых действий.