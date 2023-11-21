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18:22, 21 ноября 2023Силовые структуры

Российский полицейский пострадал из-за поджога отдела МВД

Под Красноярском из-за поджога отдела МВД пострадал полицейский

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Краснодарском крае из-за поджога отдела МВД пострадал полицейский. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, утром 68-летний гражданин Таджикистана зашел в полицейский отдел в Апшеронске, нашел помещение архива, облил растворителем дела и поджег. Документы не пострадали, но старший дежурный отравился продуктами горения.

Вскоре иностранца задержали. Выяснилось, что он живет с 2020 года в Апшеронске, но даже не получил вид на жительство и разрешение на временное проживание. Сейчас с пенсионером работают правоохранители.

Ранее стало известно, что в Тюмени полиция задержала троих подростков, которые подожгли поезд.

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      Екатерина Кашурникова
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