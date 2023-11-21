Российские подростки подожгли поезд и оборудование на железной дороге

В Тюмени трое подростков подожгли поезд, пострадавших нет

В Тюмени полиция задержала троих подростков, которые подожгли поезд. Об этом сообщает местное издание 72.ru.

Ночью несовершеннолетние пришли в депо, проникли в пустую кабину машиниста и там разлили горючую жидкость, после чего подожгли ее. Произошел небольшой взрыв. Никто не пострадал.

Полицейские установили, что задержанные причастны к поджогу оборудования на железной дороге, совершенному две недели назад. Тогда злоумышленники вскрыли и спалили три релейных шкафа в районе станции Утяшево.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Теракт».