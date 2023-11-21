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08:48, 21 ноября 2023Силовые структуры

Российские подростки подожгли поезд и оборудование на железной дороге

В Тюмени трое подростков подожгли поезд, пострадавших нет

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Тюмени полиция задержала троих подростков, которые подожгли поезд. Об этом сообщает местное издание 72.ru.

Ночью несовершеннолетние пришли в депо, проникли в пустую кабину машиниста и там разлили горючую жидкость, после чего подожгли ее. Произошел небольшой взрыв. Никто не пострадал.

Полицейские установили, что задержанные причастны к поджогу оборудования на железной дороге, совершенному две недели назад. Тогда злоумышленники вскрыли и спалили три релейных шкафа в районе станции Утяшево.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Теракт».

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      Любовь Ширижик
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