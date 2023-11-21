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15:12, 21 ноября 2023Путешествия

Российский самолет едва не столкнулся с другим воздушным судном в небе

Летевший в Москву самолет едва не столкнулся с другим воздушным судном в небе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Самолет российской авиакомпании с пассажирами на борту едва не столкнулся в другим воздушным судном в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим в Москву лайнером в понедельник, 20 ноября.

«На этапе захода на посадку в аэропорт назначения Шереметьево командир воздушного судна доложил, что после пролета Зеленограда произошло срабатывание системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе», — говорится в сообщении.

По данным источника, наблюдалась неопознанная метка. Отмечается, что несмотря на это посадка лайнера прошла благополучно. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в ноябре два частных самолета SIAI-Marchetti S.211 с пассажирами на борту столкнулись в небе над Австралией. Авария произошла 19 ноября над водами залива Порт-Филипп, в 12 километрах от острова Морнингтон.

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      Фариза Бацазова
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